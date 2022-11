Fake News verbreitet: Polizist muss in Haft

Obwohl sich die Tat in China ereignet hatte, behauptete der Polizist, das Video zeige die Vergewaltigung einer Frau in der Küstenstadt Canet de Mar durch einen minderjährigen Flüchtling. In seinem Tweet, der fast 22.000 Mal aufgerufen wurde, gab der Polizist außerdem an, dass die etablierten Medien die Vergewaltigung vertuschen würden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft veröffentlichte der Beamte zudem zahlreiche weitere rassistische und fremdenfeindliche Botschaften in Online-Netzwerken.