Zufriedenheit mit eigener Sparrate nimmt stark ab

Zuerst die Schocknachricht für alle, die ihr Geld in den letzten Jahren einfach auf dem Sparbuch liegen gelassen haben: Seit 2011 beträgt der reale Wertverlust, also das, was man sich mit dem Geld kaufen kann, 25 Prozent! In Zahlen ausgedrückt: Wer 2011 10.000 Euro aufs unverzinste Konto gab und es seither nicht angerührt hat, kann heute wegen Inflation und Co. dennoch nur noch im Wert von 7500 Euro damit einkaufen gehen.