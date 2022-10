Soll man ein Patriot sein?

Mein Schwager Edi ist ein Patriot. Das war er immer schon. Am 26. Oktober hisst der Edi jedes Jahr seine rot-weiß-rote Flagge vor dem Haus, pfeift dazu „I am from Austria“ und freut sich über seinen freien Tag. Denn „Österreich ist ein gutes Land“ sagt der Edi immer, und das auch an den übrigen 364 Tagen. Österreich habe ihm alles gegeben.