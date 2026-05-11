E-Bus-Flotte wächst auf über 200 Fahrzeuge

Auch die 69 neuen Busse – vom wendigen Kleinbus bis hin zum 18 Meter langen Gelenkbus – kommen in allen Landesteilen zum Einsatz. Dazu wird die notwendige Ladeinfrastruktur an insgesamt neun Busdepot-Standorten errichtet. Die 69 E-Busse werden in den ersten fünf Betriebsjahren rund 19 Millionen Kilometer zurücklegen und dabei rund 17.000 Tonnen CO2 einsparen.