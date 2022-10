Das sagen die neu gewählten Bürgermeisterinnen

Nicht nur auf den ersten Blick sind 8,8 Prozent wenig: Von den am Sonntag fix gewählten 156 Bürgermeistern sind nur 14 weiblich. Neun gehören der Sozialdemokratischen Partei an. In 13 Gemeinden kommt es am 23. Oktober zu Stichwahlen - in Mörbisch (Bettina Zentgraf) und Apetlon (Silvia Pitzl) haben zwei SPÖ-Damen Chancen auf das Amt, in Frankenau-Unterpullendorf (Angelika Mileder) und Großhöflein (Maria Zoffmann) zwei ÖVP-Kandidatinnen.