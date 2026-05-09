Kulturzentrum Güssing erstrahlt in neuem Glanz

„Heute ist ein großer Tag für Güssing und die Region“, meinte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Mit der Modernisierung des Kulturzentrums habe man einen klaren Schritt zur Stärkung des Kulturstandortes gesetzt. Herzstück des Hauses ist der Veranstaltungssaal mit 500 Sitzplätzen. Hinzu kommt die neue Outdoor-Bühne mit Arena, eine Restaurant-Terrasse, das Atrium, Bibliothek, Seminarräume oder Co-Working-Spaces.