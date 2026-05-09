Kulturzentrum Güssing erstrahlt in neuem Glanz

Das Kulturzentrum Güssing öffnete nach der Modernisierung mit einem Tag der offenen Tür. Insgesamt wurden 23 Millionen Euro dafür investiert. Neu ist unter anderem die Outdoor-Bühne.
„Heute ist ein großer Tag für Güssing und die Region“, meinte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Mit der Modernisierung des Kulturzentrums habe man einen klaren Schritt zur Stärkung des Kulturstandortes gesetzt. Herzstück des Hauses ist der Veranstaltungssaal mit 500 Sitzplätzen. Hinzu kommt die neue Outdoor-Bühne mit Arena, eine Restaurant-Terrasse, das Atrium, Bibliothek, Seminarräume oder Co-Working-Spaces.
23 Millionen Euro wurden vom Land investiert, nachdem sich die Bevölkerung in einer Befragung dafür ausgesprochen hatte. „Es wird ein lebendiger Treffpunkt für Kunst, Kultur, Vereine und Initiativen aus der Region geschaffen“, erklärte Kultur-Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber. Neben den Intendanten Andreas Vitásek (Kultur Sommer Güssing) und Marianne Resetarits (Musical Güssing) kamen auch Landesholding-Chef Gerald Goger, Landesimmobilien-Geschäftsführerin Jutta Benedek und Bürgermeister Vinzenz Knor zum Auftakt.
Für die Bevölkerung stand am Trag der offenen Tür ein buntes Programm bereit – mit Musik, Kunst, Führungen und Mitmachangeboten. Zum Abschluss folgte am Abend ein Konzert mit der Stadtkapelle Güssing. Am 18. September wird das Haus offiziell in „Frank Hoffmann Kulturzentrum“ umbenannt.
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