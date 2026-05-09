Song Challenge: Jetzt sind alle im ESC-Fieber

Neue Single im Juni

Drei ihrer eigenen Songs wie „Angel“ nahm die hoch motivierte Künstlerin mit Jerry Meehan, dem Bassisten der Band von Superstar Robbie Williams, in seinen Londoner Studios auf. Mittendrin Ian Thomas, Schlagzeuger von Paul McCartney, Sting, Elton John & Co. Auf ihrem Weg ins Rampenlicht war die Song-Challenge des Landesjugendreferats für Sofia ein willkommenes Sprungbrett. Im ersten Jahr gewann die Singer-Songwriterin die U18-Kategorie, dann wurde sie Dritte und letztes Mal Erste. Ihre neue Single „Fliegen“ stellt Sofia am 5. Juni vor.