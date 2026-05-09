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Junge Talente

Song Challenge: Jetzt sind alle im ESC-Fieber

Burgenland
09.05.2026 11:00
Daniela Winkler (li.) hatte Benjamin Gedeon 2025 zum zweiten Platz bei der Song- Challenge ...
Daniela Winkler (li.) hatte Benjamin Gedeon 2025 zum zweiten Platz bei der Song- Challenge gratuliert. Seither hat sich nicht nur die Frisur von Cosmó deutlich verändert.(Bild: Christoph Novak<?ZE?>christoph@werbec)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Im Sog des Großereignisses wird auf die Song-Challenge aufmerksam gemacht, die jungen Talenten wie Cosmó und der blinden Sofia das Tor zur Musikwelt geöffnet haben.

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Ein Traum ging für Sofia Lichtenwörther aus Neufeld in Erfüllung. Von klein auf blind hatte die junge Burgenländerin bald ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt. Sie griff zur Gitarre, setzte sich ans Piano, begann mit Hingabe zu komponieren. An der „Jam Music Lab University“ in Wien studiert sie Gesang. Unter dem Künstlernamen Sofia Reyna startete die heute 20-Jährige voll durch. Seit ihrem Debütalbum „Half A Girl“ im vergangenen November folgte ein öffentlicher Auftritt nach dem anderen.

Neue Single im Juni
Drei ihrer eigenen Songs wie „Angel“ nahm die hoch motivierte Künstlerin mit Jerry Meehan, dem Bassisten der Band von Superstar Robbie Williams, in seinen Londoner Studios auf. Mittendrin Ian Thomas, Schlagzeuger von Paul McCartney, Sting, Elton John & Co. Auf ihrem Weg ins Rampenlicht war die Song-Challenge des Landesjugendreferats für Sofia ein willkommenes Sprungbrett. Im ersten Jahr gewann die Singer-Songwriterin die U18-Kategorie, dann wurde sie Dritte und letztes Mal Erste. Ihre neue Single „Fliegen“ stellt Sofia am 5. Juni vor.

Cosmó knapp hinter Sofia auf Platz zwei gelandet
Seinem großen Auftritt beim 70. Eurovision Song Contest in Wien fiebert nun Cosmó mit seinem „Tanzschein“ entgegen. „Komm, hole noch einmal für Österreich den Sieg“, gab Vorjahresgewinner JJ dem 19-jährigen Benjamin Gedeon aus Halbturn als Aufmunterung mit auf den Weg. Schon mit vier Jahren hatte das Jungtalent die musikalische Früherziehung in der Zentralmusikschule Neusiedl am See genossen.

Burgenländer auch bei „The Voice“
Spätestens seit dem Finale des deutschen Gesangswettbewerbs „The Voice Kids“ vor vier Jahren ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein großer Fan von Cosmó: „Ich freue mich riesig für Benjamin und seine Familie. Er ist ein großartiger Künstler, ein hervorragender Repräsentant des Burgenlandes und musikalischer Botschafter weit über die Landesgrenzen hinaus. Jetzt drücken wir ihm fest die Daumen und hoffen auf viele Punkte!“

So wie Sofia Reyna hat der österreichische ESC-Star seit 2023 jedes Jahr an der Song-Challenge des Landesjugendreferats teilgenommen. Benjamin Gedeon belegte jedes Mal den zweiten Platz, im vergangenen Jahr knapp hinter Sofia.

Ein großer Moment: Sofia durfte Robbie Williams in Wien hinter der Bühne treffen.
Ein großer Moment: Sofia durfte Robbie Williams in Wien hinter der Bühne treffen.(Bild: Robbie Williams Management)

Nächster Wettbewerb für die Stars von morgen
„Benjamin und Sofia sind ein schönes Zeichen dafür, dass die Song-Challenge jungen Musikern eine ausgezeichnete Plattform bietet und den Grundstein für eine spannende Karriere legen kann“, betont Jugendlandesrätin Daniela Winkler.

Geplanter Termin für den diesjährigen Wettbewerb ist der 8. August, die Details folgen in wenigen Tagen. So viel sei schon verraten: Das Spektrum wird kreativer.

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