Neue Fahrattraktion soll Besucherrekord knacken

Rasante Drehbewegungen, schwungvolle Wellenfahrten und ein Gefühl von Leichtigkeit sorgen ab sofort für ein Fahrerlebnis, das in dieser Form einzigartig in Österreich ist. 600 Personen können damit pro Stunde abgefertigt werden. Mit dem neuen Highlight will der Familypark die Besucherzahlen von 700.000 Gästen pro Jahr toppen und einmal mehr seinem eigenen Anspruch gerecht werden, Jung und Alt regelmäßig neue und hochwertige Erlebnisse zu bieten.