Turboboot für „SOKO Kroko“ am Stausee Ottenstein

Nur 34 Exekutivbeamte sitzen in Niederösterreich als Polizeischiffsführer im Boot - sechs davon arbeiten neben ihrem normalen Dienst auf den Polizeiwachen des Bezirks Zwettl in der landesweit einzigen Seedienst-Inspektion Zwettl. Zwei Strom-Dienststellen gibt es noch in Bad Deutsch-Altenburg und Mautern. Ihr Einsatzgebiet: das künstlich geschaffene und heute größte „Naturbiotop“ des Landes - der Stausee Ottenstein.