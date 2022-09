„Krone“-Lärmkarte zeigt, wo Wien zu laut ist

Straßen, Schiene, Industrie: Lärm ist in einer Großstadt unvermeidbar, zu großer und dauerhafter Krach macht jedoch krank. Wir zeigen eine Lärmkarte auf Basis von Daten des Umweltministeriums. Und „Krone“-Leser berichten uns ohrenbetäubende Erlebnisse und was sie am meisten stört.