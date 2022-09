„Menschheit vor schwerstem Projekt aller Zeiten“

Die vergangenen Jahre hätten ihn wegen der Coronapandemie, dem Krieg in der Ukraine, der Klimakrise und den daraus entstehenden Problemen in der Nahrungsversorgung nachdenklicher werden lassen, so Gates. „Es gibt sehr viel Ernüchterung. Wir haben Schuldenstände in so vielen Ländern, darunter auch afrikanischen, die herausfordernd sind. Wir brauchen an vielen Stellen Geld.“