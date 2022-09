Werbung: Google droht Mega-Schadensersatzklage

Google drohen wegen seiner digitalen Werbe-Praktiken erneut Milliarden-Klagen. Die Anwaltskanzlei Geradin Partners kündigte am Dienstag an, im Namen von Verlagen bei britischen und niederländischen Gerichten Schadenersatzklagen in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro gegen den weltgrößten Suchmaschinenbetreiber einzureichen.