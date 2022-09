Jeep Gladiator: Geladen wird nur auf der Pritsche

Großer Tempomatvorteil

Das bedeutet auch, dass das ESP den Fahrer nicht gängelt. Auch ansonsten wird es in Sachen Elektronik nicht übertrieben, so gibt es keinen Lenkassistenten, aber alles, was man brauchen kann. Dazu gehört ein doppelter Tempomat, also einer mit und einer ohne Abstandsradar. Beide haben am Lenkrad eigene Bedienelemente. Auch Kameras sind zu haben, für hinten wie auch für vorne. Das hilft im Gelände und beim Parken.