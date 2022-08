Sennheiser enthüllt Kopfhörer Momentum 4 Wireless

Verbesserte Mikrofone, neue Steuerung

Deutlich verbessert wurde laut Sennheiser die Sprachaufnahme - dafür sollen ein neues Mikrofon-Array sowie eine automatische Windgeräuschunterdrückung sorgen. Eine adaptive Geräuschunterdrückung sowie ein Transparenzmodus sind ebenfalls an Bord. Aktiviert werden sie allerdings nicht länger per Taste, sondern - wie man es von der Konkurrenz bereits kennt - per Gestensteuerung oder auch Sprachbefehl.