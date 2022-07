Phantom der Hofburg | Quarantäne-Aus?

Phantom der Hofburg. Vor einer Woche präsentierte FPÖ-Chef Herbert Kickl nach monatelanger parteiinterner und öffentlicher Diskussion endlich den blauen Herausforderer für Amtsverteidiger Alexander Van der Bellen. Einigermaßen überraschend und vor allem einigermaßen unspektakulär: Walter Rosenkranz, ein eher milder Blauer und derzeit Volksanwalt, soll dem Amtsinhaber in der Hofbrug so nahe wie möglich kommen. Keine leichte Aufgabe. Eine, die alle Anstrengungen erfordert, vor allem totalen Einsatz bis zum Wahltermin im Oktober. Doch was ist passiert? Rosenkranz begab sich, so zumindest die offizielle Version der Partei, auf Urlaub. Keine öffentlichen Auftritte, keine Interviews des Bundespräsidentschaftskandidaten - alles frühestens ab Anfang August. Kein Wunder, wenn man in politischen Kreisen munkelt, man habe Rosenkranz nicht etwa nach Ibiza reisen lassen, wo Blaue dereinst gerne Urlaub und (politisches) Geschäft unter einen Strohhut zu bringen versuchten, sondern eher in einem gut getarnten heimischen Trainingslager für Präsidentschaftskandidaten kaserniert. Bis man ihn aus diesem entlässt bleibt Rosenkranz das blaue Phantom der Hofburg.