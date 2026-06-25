Schöttel: „Spiel kann unentschieden ausgehen“

Ursprünglich hatte die FIFA bei der WM-Aufstockung von 32 auf 48 Teams mit 16 Dreiergruppen geplant, in denen jeweils die zwei besten Teams aufstiegen sollten. Weil ein Team dann aber zwingend spielfrei gewesen wäre, wurde die Gefahr von Absprachen vor der letzten Runde kritisiert. Erst im März 2023 beschloss der Weltverband die Änderung auf das aktuelle Format mit zwölf Vierergruppen – mit dem für ihn positiven wirtschaftlichen Nebeneffekt, dass die Gesamtzahl der Spiele noch einmal von den geplanten 80 auf nun 104 anstieg.