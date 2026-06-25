Mit angeblichem Nebenjob in Schuldenfalle gelockt

Was als einfacher Zuverdienst auf TikTok begann, endete für eine junge Tirolerin in einem finanziellen Albtraum: Betrüger lockten die Frau mit dem Versprechen von Geld fürs Ansehen und Bewerten von Videos in eine perfide Abzocke. Innerhalb nur eines Tages verlor sie rund 4000 Euro.
Zunächst sollte die Tirolerin lediglich fünf Euro auf ein ausländisches Konto überweisen, um Teil einer angeblichen „Community“ zu werden. Die versprochenen Gewinne schienen verlockend, doch die Geldforderungen wurden rasch höher. Als die Frau nach mehreren Einzahlungen ihr Geld zurückverlangen wollte, begann der eigentliche Betrug.
Geld von Freunden ausgeliehen
Unter massivem Druck angeblicher Community-Mitglieder wurde sie immer wieder aufgefordert, weitere Beträge zu überweisen. Andernfalls, so die Drohung, würde sie ihr bereits investiertes Geld endgültig verlieren. „Aus Angst und Verzweiflung überzog die Tirolerin sogar ihr Gehaltskonto und borgte sich Geld von Freunden und Bekannten“, heißt es seitens der AK Tirol.
Anzeige bei der Polizei erstattet
Erst bei bei der Arbeiterkammer flog die Masche auf. Während des Beratungsgesprächs gingen weiterhin Zahlungsaufforderungen auf ihrem Handy ein. Die Frau erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Chancen, das verlorene Geld wiederzusehen, gelten allerdings als gering.
Die AK Tirol warnt eindringlich vor dubiosen Jobangeboten auf Social-Media-Plattformen. Seriöse Arbeitgeber verlangen niemals Vorauszahlungen. Wer bei vermeintlich lukrativen Nebenjobs zur Kasse gebeten wird, sollte sofort misstrauisch werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.