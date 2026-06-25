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4000 Euro futsch

Mit angeblichem Nebenjob in Schuldenfalle gelockt

Tirol
25.06.2026 12:37
Auf TikTok wurde eine Tirolerin in die Falle gelockt.
Auf TikTok wurde eine Tirolerin in die Falle gelockt.(Bild: APA/Marijan Murat)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Was als einfacher Zuverdienst auf TikTok begann, endete für eine junge Tirolerin in einem finanziellen Albtraum: Betrüger lockten die Frau mit dem Versprechen von Geld fürs Ansehen und Bewerten von Videos in eine perfide Abzocke. Innerhalb nur eines Tages verlor sie rund 4000 Euro.

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Zunächst sollte die Tirolerin lediglich fünf Euro auf ein ausländisches Konto überweisen, um Teil einer angeblichen „Community“ zu werden. Die versprochenen Gewinne schienen verlockend, doch die Geldforderungen wurden rasch höher. Als die Frau nach mehreren Einzahlungen ihr Geld zurückverlangen wollte, begann der eigentliche Betrug.

Tipps der AK Tirol

  • Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist auch nicht wahr!
  • Ein seriöser Jobanbieter wird nie eine Vorauszahlung verlangen – Finger weg!
  • Über merkwürdige Jobangebote auf Social Media sollte mit Familienmitgliedern oder Freunden gesprochen werden. Vielleicht kennt jemand jemanden, der schon entsprechende Erfahrungen gesammelt hat.
  • Bei Verdacht auf Betrug Anzeige bei einer Polizeidienststelle erstatten!

Geld von Freunden ausgeliehen
Unter massivem Druck angeblicher Community-Mitglieder wurde sie immer wieder aufgefordert, weitere Beträge zu überweisen. Andernfalls, so die Drohung, würde sie ihr bereits investiertes Geld endgültig verlieren. „Aus Angst und Verzweiflung überzog die Tirolerin sogar ihr Gehaltskonto und borgte sich Geld von Freunden und Bekannten“, heißt es seitens der AK Tirol.

Anzeige bei der Polizei erstattet
Erst bei bei der Arbeiterkammer flog die Masche auf. Während des Beratungsgesprächs gingen weiterhin Zahlungsaufforderungen auf ihrem Handy ein. Die Frau erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Chancen, das verlorene Geld wiederzusehen, gelten allerdings als gering.

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Die AK Tirol warnt eindringlich vor dubiosen Jobangeboten auf Social-Media-Plattformen. Seriöse Arbeitgeber verlangen niemals Vorauszahlungen. Wer bei vermeintlich lukrativen Nebenjobs zur Kasse gebeten wird, sollte sofort misstrauisch werden.

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