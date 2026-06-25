Mit angeblichem Nebenjob in Schuldenfalle gelockt

Geld von Freunden ausgeliehen

Unter massivem Druck angeblicher Community-Mitglieder wurde sie immer wieder aufgefordert, weitere Beträge zu überweisen. Andernfalls, so die Drohung, würde sie ihr bereits investiertes Geld endgültig verlieren. „Aus Angst und Verzweiflung überzog die Tirolerin sogar ihr Gehaltskonto und borgte sich Geld von Freunden und Bekannten“, heißt es seitens der AK Tirol.