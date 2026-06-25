12-Jährige von Pferd mitten ins Gesicht getroffen

Bei einem Reitunfall in St. Stefan ob Stainz in der Steiermark ist am Mittwochabend ein zwölfjähriges Mädchen verletzt worden. Das Grüne Kreuz wurde gegen 18.30 Uhr gemeinsam mit einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber C12 alarmiert.
Nach Angaben der Einsatzkräfte stürzte die Jugendliche während eines Ausritts in einer Reithalle seitlich vom Pferd. Sie versuchte, den Sturz mit den Händen abzufangen. Dabei wurde ihr Helm durch einen Hufschlag vom Kopf geschleudert. Als die Zwölfjährige wieder aufstand, sprang das Pferd über sie hinweg und traf sie mit einer Hufe im Gesicht.
Hubschrauber-Einsatz
Die Reiterin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde sie vom Grünen Kreuz in die Kinderchirurgie nach Graz gebracht.
Neben dem Grünen Kreuz standen auch ein Notarzt sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 im Einsatz.
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