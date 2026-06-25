12-Jährige von Pferd mitten ins Gesicht getroffen

Nach Angaben der Einsatzkräfte stürzte die Jugendliche während eines Ausritts in einer Reithalle seitlich vom Pferd. Sie versuchte, den Sturz mit den Händen abzufangen. Dabei wurde ihr Helm durch einen Hufschlag vom Kopf geschleudert. Als die Zwölfjährige wieder aufstand, sprang das Pferd über sie hinweg und traf sie mit einer Hufe im Gesicht.