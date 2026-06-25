Heimische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs

Inflation soll deutlich zurückgehen

Der Konflikt im Iran hatte sich zuvor auch auf die Preisentwicklung ausgewirkt. Höhere Rohöl- und Erdgaspreise ließen die Inflation zwischen März und Mai deutlich ansteigen und belasteten sowohl die Stimmung der Unternehmen als auch jene der Konsumenten. Seit Mitte Mai sind die Energiepreise jedoch wieder gesunken und haben sich zuletzt dem Vorkrisenniveau angenähert.