Lamparter meldet sich lächelnd aus der Klinik

„Operation sehr gut verlaufen“

Der Tiroler schließt nicht aus, bereits beim Weltcup-Auftakt in Ruka Ende November wieder am Start zu stehen, „wenn ich zwei Monate ausfalle, ist das aber natürlich keine optimale Vorbereitung.“ Bis es so weit ist, will sich der dreifache Olympia-Medaillengewinner voll und ganz auf die Reha konzentrieren.