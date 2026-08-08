Schon wieder Sprengstoff in beliebtem See gefunden

Zweierlei Gefahr durch Sprengstoff

Diese wurden sichergestellt und durch den Entschärfungsdienst vernichtet. Sollten Bürger abermals verdächtige Gegenstände finden, sollen diese umgehend die Polizei kontaktieren und die verdächtigen Gegenstände keinesfalls berühren. Es besteht Explosionsgefahr! Außerdem ist TNT giftig, kann über die Haut aufgenommen werden und dadurch zu gesundheitlichen Schädigungen führen.