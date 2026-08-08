Schon wieder Sprengstoff in beliebtem See gefunden

Schon wieder Sprengstoffalarm am Nussensee bei Bad Ischl! Aufgrund des sinkenden Wasserspiegels sind diesmal acht Kilo TNT aufgetaucht. Derzeit sei der See aber nicht gesperrt. Besonders brisant: Nach der Aufhebung der letzten Sperre waren Freiwillige am Ufer unterwegs, um Fische aus dem See zu retten.
Am ausgetrockneten Nussensee bei Bad Ischl wurde am Freitagnachmittag erneut Sprengstoff gefunden. Ein 44-Jähriger aus Tirol hatte dies gegen 16:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Ischl angezeigt. Beim gefundenen Sprengstoff handelte es sich um insgesamt acht Kilogramm TNT, aufgeteilt auf vier Blöcke.
Zweierlei Gefahr durch Sprengstoff
Diese wurden sichergestellt und durch den Entschärfungsdienst vernichtet. Sollten Bürger abermals verdächtige Gegenstände finden, sollen diese umgehend die Polizei kontaktieren und die verdächtigen Gegenstände keinesfalls berühren. Es besteht Explosionsgefahr! Außerdem ist TNT giftig, kann über die Haut aufgenommen werden und dadurch zu gesundheitlichen Schädigungen führen.
Wohl keine Sperre
Eine etwaige Sperre muss durch die Bezirkshauptmannschaft Gmunden angeordnet werden. Bürgermeisterin Ines Schiller wusste am Sonntagmorgen noch nichts von einer erneuten Sperre an dem beliebten Ausflugssee.
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