Wurde nur 27 Jahre alt

Uganda trauert! Teamspieler bei Überfall ermordet

Fußball
08.08.2026 11:05
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Uganda trauert um Teamspieler David Owori. Der 27-Jährige war in der Nähe seines Hauses ausgeraubt und mit Pflastersteinen attackiert worden. Der Kapitän des SC Villa erlag seinen Kopfverletzungen ...

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