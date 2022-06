USA und Partner zerschlagen russisches Botnet

In einer gemeinsamen Aktion haben die USA, Deutschland, die Niederlande und Großbritannien ein von russischen Cyberkriminellen gehacktes Computernetzwerk zerschlagen. „Es wird vermutet, dass die Betreiber groß angelegte Angriffe auf Authentifizierungsdienste durchgeführt haben“, hieß es in einer Erklärung des US-Justizministeriums am Donnerstag. Russische Internetkriminelle hätten es für betrügerische Zwecke genutzt.