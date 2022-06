Hacker spielten Ukraine-Hymne im russischen Radio

Programm unterbrochen, Anonymous spottet

Der Radiosender, der zur kremlnahen Zeitung „Kommersant“ gehört, unterbrach das Programm und bestätigte, Opfer eines Cyberangriffes geworden zu sein. „Der Radiosender wurde gehackt. Der Internet-Stream wird in Kürze wieder freigeschaltet“, hieß es in einer Stellungnahme auf der Website. Der Ursprung des Hackerangriffes ist noch unklar, der Sender wurde allerdings bereits in der Vergangenheit zum Ziel von Cyberangriffen des Hackerkollektivs Anonymous.