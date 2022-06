Australiens Kartellamt nimmt Airbnb ins Visier

Australiens Wettbewerbshüter haben der US-amerikanischen Zimmer- und Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb die Irreführung von Kunden vorgeworfen. Von 2018 bis 2021 habe das Unternehmen aus San Francisco die Preise in US-Dollar angegeben statt in deutlich teureren Australischen Dollar, teilte die Kartellbehörde ACCC in einem Gerichtsschreiben mit.