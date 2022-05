Neues Amazon-Zentrum hat Betriebsrat gewählt

Der Gewerkschaft nach hatte Amazon die Gründung einer Arbeitnehmervertretung für das neue Zentrum an der Autobahn A27 nicht leicht gemacht. Dem widersprach der Versandhändler: „Wir haben die Initiative auch am Standort in Achim unterstützt“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Bei der Wahl habe es eine hohe Beteiligung gegeben. „Bei Amazon gibt es an allen etablierten Logistikzentren in Deutschland gewählte Betriebsräte, mit denen die jeweiligen Standortleitungen gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.“