Maurer: „Zum Glück unverletzt, es geht mir gut“

Ausraster bei Debatte

Der 26-Jährige hatte sich am Donnerstagabend in einem Gastgarten eines Lokals in der Herrengasse aufgehalten, in dem auch Maurer und ein Mitarbeiter saßen. Weil sich der Mann über die Corona-Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre geärgert hat, habe er sich bei der Politikerin darüber beschwert. Dabei sei es zu einer Debatte gekommen, im Zuge derer das Glas geworfen wurde. Das Trinkglas zerbrach nicht, Maurer blieb unverletzt.