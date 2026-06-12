116 km/ vor Schule: Bezirk geht gegen Raser vor

Verheerend war das Bild, das sich am Morgen des 21. Februar Passanten in der Brigittenauer Engerthstraße 134 bot: Ein geschrotteter BMW stand gegenüber der Volksschule, vor der Schule waren sämtliche Fahrradbügel und auch ein massiver Baum ausgerissen worden. Auf Anfrage der „Krone“ bei der Polizei hieß es, ein 21-Jähriger wäre bei Schneefall von der Straße abgekommen. Dass jener sein Tempo vermutlich nicht den Fahrverhältnissen angepasst hat, liegt zumindest auf der Hand.