Bierwirt zog Klage gegen Maurer „zur Gänze“ zurück

Kläger muss Gerichtskosten tragen

Für den letzten Akt in dem teilweise schon unterhaltsamen Gerichtsdrama musste sich der Kläger einen anderen Anwalt suchen. Sein bisheriger Rechtsbeistand, Adrian Hollaender, hatte erst Anfang Februar auf die Ausübung seiner Rechtsanwaltschaft verzichtet. Die Gründe dafür liegen im Dunklen. Nun hatte der Wiener Anwalt Gregor Klammer den brisanten Fall übernommen - um ihn in wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung am Mittwoch vorläufig ein Ende zu setzen. Der Wirt muss die Kosten des Verfahrens tragen. Der Freispruch ist formal nicht rechtskräftig.