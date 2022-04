Attacke auf Klubchefin Maurer „war ein Fehler“

Nach der Attacke auf die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt ist der Verdächtige wegen versuchter Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt worden. Der 26-Jährige hatte der Abgeordneten im Zuge einer Diskussion ein Trinkglas ins Gesicht geworfen. Er bedauerte in seiner Einvernahme den Vorfall. „Es sei ein Fehler gewesen“, gab er laut Polizei in der Befragung an. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich von dem Vorfall „zutiefst erschüttert“.