So werden Politiker-Familien beschützt

Die „besonders gefährdeten“ Amtsträger

Zum Arbeitspensum der Cobra-Beamten stellte Treibenreif fest: Pro Tag sind allein für die ständig zu schützenden Amtsträger - darunter der Bundespräsident, der Bundeskanzler, einige Minister und einige Botschafter, „die besonders gefährdet sind" - mehr als 50 Beamte im Einsatz, und das bei einem Personalstand von insgesamt rund 400, verteilt auf acht Standorte in ganz Österreich. Lediglich das Burgenland hat keinen eigenen Standort: Der Bezirk Neusiedl am See wird von der Cobra Wien mitbetreut, die südlichen Bezirke von der Grazer Cobra und die restlichen Bezirke von der Zentrale in Wiener Neustadt. Pro Woche kommen den Angaben zufolge an die tausend Stunden Personenschutz zusammen.