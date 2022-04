Keine „Empfehlung“ für russische Regierungskonten

Twitter will die Reichweite russischer Regierungskonten wegen Desinformationsvorwürfen weiter einschränken. „Wir werden Regierungskonten von Staaten, die den Zugang zu freien Informationen einschränken und in einen bewaffneten zwischenstaatlichen Konflikt verwickelt sind, nicht verstärken oder empfehlen“, erklärte der Kurznachrichtendienst am Dienstag. Dies sollte „unabhängig“ davon gelten, „ob Twitter in diesem Land gesperrt ist oder nicht“.