Haushaltsenergie im März wieder deutlich teurer

Die Preise für Haushaltsenergie stiegen von Februar auf März deutlich. Den größten Preisanstieg gab es bei Heizöl, doch auch Holzpellets und Brennholz wurden teurer. Die Strompreise sanken leicht, die Kosten für Fernwärme geringfügig.
Auf das Jahr gerechnet verteuerte sich die Haushaltsenergie um 6,2 Prozent. Preistreiber war der Iran-Krieg.
Die Einschränkungen des Angebots bei Erdöl und Erdgas schlugen rasch auf die Endkundenpreise für Treibstoffe durch, teilte die Österreichische Energieagentur (AEA) am Mittwoch mit.
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