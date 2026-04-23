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Haushaltsenergie im März wieder deutlich teurer

Wirtschaft
23.04.2026 11:07
Konsumenten musste für Haushaltsenergie im März wieder tiefer in die Tasche greifen.
Konsumenten musste für Haushaltsenergie im März wieder tiefer in die Tasche greifen.(Bild: hans12 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Preise für Haushaltsenergie stiegen von Februar auf März deutlich. Den größten Preisanstieg gab es bei Heizöl, doch auch Holzpellets und Brennholz wurden teurer. Die Strompreise sanken leicht, die Kosten für Fernwärme geringfügig.

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Auf das Jahr gerechnet verteuerte sich die Haushaltsenergie um 6,2 Prozent. Preistreiber war der Iran-Krieg.

Die Einschränkungen des Angebots bei Erdöl und Erdgas schlugen rasch auf die Endkundenpreise für Treibstoffe durch, teilte die Österreichische Energieagentur (AEA) am Mittwoch mit.

  • Den größten Preisanstieg gab es bei Heizöl: Der Preis stieg gegenüber dem Vormonat um 42,8 Prozent, auf Jahressicht verteuerte sich der Brennstoff um 38,2 Prozent.
  • Diesel kostete im März um 23,9 Prozent mehr als ein Monat zuvor, innerhalb von 12 Monaten stieg der Preis um 21,9 Prozent.
  • Bei Benzin verzeichnete die Energieagentur auf Monatssicht einen Preisanstieg von 14,8 Prozent, gegenüber dem März des Vorjahres um 12,1 Prozent. Mit 3,1 Prozent bzw. 2 Prozent fiel der Preisanstieg bei Gas moderat aus.
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  • Im Vergleich zum Februar dieses Jahres mussten Konsumenten auch für Holzpellets (plus 0,9 Prozent) und Brennholz (plus 0,3 Prozent) mehr bezahlen. Während Pellets um 27,9 Prozent mehr kosteten als ein Jahr zuvor, lag der Preisanstieg bei Brennholz nur bei 0,2 Prozent.
  • Billiger wurden hingegen, zumindest auf Monatsbasis, Strom und Fernwärme: Die Strompreise sanken im Monatsvergleich um 0,5 Prozent und lagen im Jahresvergleich um 8,3 Prozent unter dem Niveau des März 2025.
  • Fernwärme kostete im März um 0,1 Prozent weniger als im Februar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich ein Anstieg um 2,4 Prozent.
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