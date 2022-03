Twitter sperrt Konten von RT und Sputnik in Europa

RT auch in Großbritannien und Südafrika eingestellt

Auch in Großbritannien wurde der Sender RT vom Netz genommen, wie Kulturministerin Nadine Dorries am Donnerstag im Parlament erklärte. Die britische Aufsichtsbehörde OFCOM hat RT die Sendelizenz bisher nicht entzogen. Dennoch wirkt sich das EU-Verbot auch in Großbritannien auf den Sender aus, da RT über in Europa ansässige Satellitenunternehmen ins Vereinigte Königreich übertragen wird.