Babler will erst im Herbst mit ORF-Reform starten

Medienminister kündigt Reform erst für Herbst an

Statt konkret auf die ORF-Causa einzugehen, hebt SPÖ-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler den Vorwurf des Machtmissbrauchs auf eine generelle Ebene: Die veröffentlichen Chats zwischen Ex-General Roland Weißmann und der betroffenen Frau würden eine klare Sprache sprechen. „Ein mächtiger Mann hat Grenzen seiner Mitarbeiterin überschritten, hat sie unter Druck gesetzt. Aber das ist kein Einzelfall in Österreich!“, so Babler, der die Einschätzungen der Compliance-Stelle, die trotz versendeter „Dick-Pics“ keine sexuelle Belästigung attestierte, nicht nachvollziehen könne. „Es braucht eine Reform des ORF“, meint der Medienminister, der den Start der Reform allerdings erst für Herbst ankündigte. Der ORF solle dabei transparenter und bürgernäher werden, er selbst wolle aber nicht in den Öffentlich-Rechtlichen „hineinregieren“.

