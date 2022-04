Eurozone: Inflation stieg auf Rekordwert von 7,5%

In der Eurozone hat sich der Höhenflug der Verbraucherpreise fortgesetzt und die Inflation auf ein Rekordhoch getrieben. Neuerlich sind hohe Kosten für Energie der stärkste Treiber. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte.