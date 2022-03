Monatliche Inflation könnte bald zweistellig sein

Die steigenden Preise für Energie treiben die Inflation in Österreich derzeit in Rekordhöhen. AK-Chefökonom Markus Marterbauer rechnet damit, dass sich das nicht so schnell ändern wird, die monatlichen Teuerungsraten könnten sogar zweistellig werden. „Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher in Richtung zweistellig oder zehn Prozent Inflation kommen bei den Monatswerten“, sagte der AK-Ökonom. Damit werde auch der Jahresdurchschnitt steigen.