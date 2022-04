Inflation kletterte im März auf 6,8 Prozent!

Sprit und Energie als Preistreiber

„Neuerliche Anstiege bei Treibstoff- und Energiepreisen heizten die Inflation weiter an“, wird Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung zitiert. Der Indexstand des VPI und detaillierte Ergebnisse für den März werden am 21. April bekannt gegeben.