Inflation: Das Fieber steigt und steigt

Das hat im privaten Bereich schon viel Aufmerksamkeit bei den Politikern ausgelöst. Eifrig stellen sie Steuersenkungen in Aussicht, andere fordern eine Deckelung der Höchstpreise - so als würde das kleine Österreich in der Lage sein, die Weltmarktpreise von Öl oder Gas zu beeinflussen. Nur zur Erinnerung: Laut E-Control haben sich die Gaspreise zuletzt im Vergleich zum mehrjährigen Schnitt verzehnfacht (kein Druckfehler). Die Preissteigerungen ziehen sich durch viele Bereiche, egal, ob es sich um Holz, Stahl, Aluminium, Getreide oder sonst was handelt: Die Inflation wurde zum Dauergast.