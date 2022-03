Blick nach vorn: So soll der Audi Q6 e-tron kommen

Gerade ist in China ein neuer Audi vorgestellt worden, ein modern gezeichnetes SUV namens Q6, das als sparsamer und geräumiger Vertreter der von Verbrennungsmotoren angetriebenen MQB-Plattform auftritt. Mit diesem Q6 hat der Audi, den es in Zukunft auch in Europa geben soll,wenug zu tun. Denn der wird ein vollelektrisches SUV sein.