Europas Telekom-Branche steht vor großem Umbruch

Read hat von 21 Ländern, in denen Vodafone tätig ist, vier - Italien, Spanien, Großbritannien und Portugal - auserkoren, die seiner Meinung nach von einer Konsolidierung profitieren würden. Bankern und Insidern zufolge macht ein Deal in Spanien am meisten Sinn. Dort haben Orange, Vodafone sowie MasMovil bereits unterschiedliche Zusammenschlüsse geprüft. Insidern zufolge würde Vodafone mit einer schnellen Lösung in Spanien auch Zeit gewinnen, um in Italien voranzukommen. Dort haben die Briten erst kürzlich ein gemeinsames elf Milliarden Euro schweres Gebot des französischen Telekomkonzerns Iliad und der Private-Equity-Firma Apax ausgeschlagen.