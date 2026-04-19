Was die Signa-Aufsichtsräte alles übersehen haben

Was hätte Benkos Signa-Granden auffallen können bzw. müssen?

Fehlende Konzernbilanz: Benkos Signa-Gruppe betrieb einen horrenden Aufwand, um die sogenannte Konsolidierung der Unternehmensgruppe zu vermeiden. Ein Konzern wie die Signa hätte eigentlich ein gemeinsames finanzielles Gruppenbild, in dem zumindest die wichtigsten finanziellen Kennzahlen ersichtlich sind, erstellen müssen. Tatsächlich wurde mithilfe der Steuerberatungskanzlei TPA, die über die Jahre von der Signa-Gruppe rund 100 Millionen Euro an Honoraren eingestreift haben soll, eine Strategie entwickelt, wie sich diese Verpflichtung zur Erstellung einer Konzernbilanz umgehen ließ. Schon im Jahr 2018 hieß es in einem vorliegenden Geheimpapier der TPA an die Signa: „Ziel unserer Empfehlungen ist die Vermeidung einer Konsolidierungspflicht der Signa Holding hinsichtlich der Konzerne Signa Prime Selection AG, Signa Development Selection AG und Signa Retail GmbH.“ Tatsächlich geben mittlerweile Benko-Weggefährten zu Protokoll, dass dieser Mastermind und Machthaber des gesamten Konzerns gewesen ist. Genau das – die einheitliche Führung des Konzerns unter René Benko – wäre aber ein wesentlicher Konsolidierungspunkt gewesen.