Wenn Post von Ulrike.ludwig68 im Spam landet

Wie übernimmt man im Jahr 2026 eine Partei? Richtig, man verschickt den Übernahmeplan von der privaten E-Mail-Adresse, der dann gleich im Spamverdacht-Ordner landet. Willkommen in der SPÖ Niederösterreich. Professionell schaut anders ...
Wer kennt es nicht: Eine E-Mail von einem nigerianischen Prinzen, der einem zehn Millionen Euro vererben will. Doch vorab müssen noch 10.000 Euro geschickt werden. Für Bankgebühren. Nicht anklicken und sofort löschen, lautet die Devise. Was aber, wenn einem Ulrike.ludwig68 schreibt und angekündigt „Ja, ich kandidiere für den Parteivorsitz der SPÖ Niederösterreich“?
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