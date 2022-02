Provider bieten Gratis-Anrufe und -SMS in Ukraine

„In Anbetracht der aktuellen Lage in der Ukraine hilft A1 schnell und unbürokratisch“, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Netzbetreibers. Damit Kunden mit Angehörigen, Freunden oder Geschäftspartnern in Kontakt bleiben können, seien Anrufe und SMS in die und aus der Ukraine bis auf Weiteres kostenlos.