Heftige Gewitterzelle sorgt für mehrere Einsätze

„Es sind gut 20 Einsätze, die wir aktuell zählen“, heißt es von Seiten der LAWZ am Sonntagnachmittag. Besonders in den Räumen St. Veit, Völkermarkt. Klagenfurt sorgt das Wetter für einige Schäden. „In Köttmannsdorf kam es nach einem Blitzeinschlag beispielsweise zu einem Wiesenbrand, in Friesach mussten die Feuerwehren wegen einer Überschwemmung ausrücken“, heißt es weiter.