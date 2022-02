Versicherung warnt vor Schäden durch VR-Headsets

Zu Bruch gegangenes Mobiliar oder zersplitterte Fernsehbildschirme: Auf YouTube & Co. finden sich unzählige Clips, in denen Nutzer, durch Virtual-Reality-Brillen ihrer Orientierung und dem Blick auf die Umwelt beraubt, vor Schreck stürzen, mit zu ausladenden Bewegungen die Vitrine leerfegen oder die Kontrolle über ihren Controller verlieren, wodurch sich dieser in ein Wurfgeschoss verwandelt.