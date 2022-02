34 neue Internetsatelliten - mit Hightech aus Wien

Die nächsten 34 Internetsatelliten des britisch-indischen Unternehmens OneWeb sollen am Donnerstagabend vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus ins All starten. Damit würden sich dann erstmals mehr als 500 Satelliten mit einer Thermoisolation der Wiener Weltraumfirma Ruag Space im All befinden, wie das laut Eigenangaben größte Weltraumunternehmen Österreichs mitteilte.