Rohrbruch bringt Verkehr komplett zum Erliegen

Ein Wasserrohrbruch hat in Wien-Leopoldstadt eine Straße nahezu vollständig unter Wasser gesetzt. Aus dem beschädigten Rohr sprudelten nicht nur Wasser, sondern auch Schlamm und Dreck. Der Vorfall sorgte für erhebliches Chaos im Bereich des Handelskais, der Verkehr kam stellenweise komplett zum Erliegen.
Ausnahmezustand unweit des Handelskais: Gegen 12 Uhr kam es zu dem Rohrbruch, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC mitteilten. Aus dem beschädigten Rohr in der Dr.-Natterer-Gasse traten nicht nur Wasser, sondern auch Schlick und weitere Ablagerungen aus, wodurch die Straße stark verschmutzt wurde.
Autosperre am Handelskai eingerichtet
Die Schäden bei dem Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser verursachten aufgrund des Wasseraustritts, der bis zum Handelskai reichte, ein erhebliches Verkehrschaos. Die Polizei reagierte mit umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und richtete unter anderem eine Autosperre ein. Auch Fußgänger mussten vorsichtig ausweichen, um nicht im Wasser oder Schlamm stecken zu bleiben. Der Handelskai sollte laut MA 31 (Wiener Wasser) am Nachmittag wieder befahrbar sein.
Verkehr kommt zum Erliegen
Zwischen dem Elderschplatz und der Chrastekgasse stand am frühen Nachmittag alles still, hieß es vom ÖAMTC. Massive Einschränkungen waren auch in der Engerthstraße und der Vorgartenstraße zu spüren. Die Wiederaufnahme des Öffi-Betriebs war laut Wiener Linien gegen 15.30 Uhr geplant.
Ursache mittlerweile bekannt
Die Feuerwehr sprach von „umfangreichen Maßnahmen“, die notwendig waren, um das Leck rasch zu schließen. Kollegen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um einen „schlimmeren Schaden zu verhindern“. Anschließend übernahm die MA 31 die weiteren Reparaturen vor Ort, die bis Dienstag andauern sollen.
Wichtiges Detail für alle Anrainer: Das Trinkwasser in allen Wohnungen ist laut MA 31 rund um den Unfallort weiterhin unbedenklich – lediglich der Wasserdruck kann vorübergehend etwas niedriger sein.
Mittlerweile ist auch die Ursache des Rohrbruchs bekannt: Die Wiener Linien erklärten gegenüber der „Krone“, eine beauftragte Baufirma habe im Zuge der Bauarbeiten für die Linie 18 unabsichtlich ein Rohr beschädigt.
