Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasserchaos in Wien

Rohrbruch bringt Verkehr komplett zum Erliegen

Wien
23.02.2026 14:45
Porträt von Alexander Schönherr
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Sandra Beck
Von Alexander Schönherr , Viktoria Graf und Sandra Beck

Ein Wasserrohrbruch hat in Wien-Leopoldstadt eine Straße nahezu vollständig unter Wasser gesetzt. Aus dem beschädigten Rohr sprudelten nicht nur Wasser, sondern auch Schlamm und Dreck. Der Vorfall sorgte für erhebliches Chaos im Bereich des Handelskais, der Verkehr kam stellenweise komplett zum Erliegen. 

0 Kommentare

Ausnahmezustand unweit des Handelskais: Gegen 12 Uhr kam es zu dem Rohrbruch, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC mitteilten. Aus dem beschädigten Rohr in der Dr.-Natterer-Gasse traten nicht nur Wasser, sondern auch Schlick und weitere Ablagerungen aus, wodurch die Straße stark verschmutzt wurde.

Autosperre am Handelskai eingerichtet
Die Schäden bei dem Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser verursachten aufgrund des Wasseraustritts, der bis zum Handelskai reichte, ein erhebliches Verkehrschaos. Die Polizei reagierte mit umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und richtete unter anderem eine Autosperre ein. Auch Fußgänger mussten vorsichtig ausweichen, um nicht im Wasser oder Schlamm stecken zu bleiben. Der Handelskai sollte laut MA 31 (Wiener Wasser) am Nachmittag wieder befahrbar sein.

Wassermassen in Wien-Leopoldtstadt
Wassermassen in Wien-Leopoldtstadt(Bild: Leserreporter)
Die Straße wurde massiv verunreinigt und zog erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich.
Die Straße wurde massiv verunreinigt und zog erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich.(Bild: Leserreporter)

Verkehr kommt zum Erliegen
Zwischen dem Elderschplatz und der Chrastekgasse stand am frühen Nachmittag alles still, hieß es vom ÖAMTC. Massive Einschränkungen waren auch in der Engerthstraße und der Vorgartenstraße zu spüren. Die Wiederaufnahme des Öffi-Betriebs war laut Wiener Linien gegen 15.30 Uhr geplant.

Ursache mittlerweile bekannt
Die Feuerwehr sprach von „umfangreichen Maßnahmen“, die notwendig waren, um das Leck rasch zu schließen. Kollegen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um einen „schlimmeren Schaden zu verhindern“. Anschließend übernahm die MA 31 die weiteren Reparaturen vor Ort, die bis Dienstag andauern sollen.

Wichtiges Detail für alle Anrainer: Das Trinkwasser in allen Wohnungen ist laut MA 31 rund um den Unfallort weiterhin unbedenklich – lediglich der Wasserdruck kann vorübergehend etwas niedriger sein.

Mittlerweile ist auch die Ursache des Rohrbruchs bekannt: Die Wiener Linien erklärten gegenüber der „Krone“, eine beauftragte Baufirma habe im Zuge der Bauarbeiten für die Linie 18 unabsichtlich ein Rohr beschädigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Leopoldstadt
ÖAMTCWiener Linien
VerkehrWasserAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol bedeckt
Mehr Wien
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Wasserchaos in Wien
Rohrbruch bringt Verkehr komplett zum Erliegen
Kinderoper an der Wien
„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug
Luxusauto nur gemietet
Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer
Perfekte Rettungskette
Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine