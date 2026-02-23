Rohrbruch bringt Verkehr komplett zum Erliegen

Ausnahmezustand unweit des Handelskais: Gegen 12 Uhr kam es zu dem Rohrbruch, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC mitteilten. Aus dem beschädigten Rohr in der Dr.-Natterer-Gasse traten nicht nur Wasser, sondern auch Schlick und weitere Ablagerungen aus, wodurch die Straße stark verschmutzt wurde.

Autosperre am Handelskai eingerichtet

Die Schäden bei dem Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser verursachten aufgrund des Wasseraustritts, der bis zum Handelskai reichte, ein erhebliches Verkehrschaos. Die Polizei reagierte mit umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und richtete unter anderem eine Autosperre ein. Auch Fußgänger mussten vorsichtig ausweichen, um nicht im Wasser oder Schlamm stecken zu bleiben. Der Handelskai sollte laut MA 31 (Wiener Wasser) am Nachmittag wieder befahrbar sein.