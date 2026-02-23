Kosmischer Umbruch: Diese Woche verändert alles

Diese Woche hat es energetisch in sich: Laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter startet sie mit einer kraftvollen Herzöffnung durch eine besondere Venus-Jupiter-Konstellation. Gefühle stehen bis Mittwoch im Mittelpunkt, echte Begegnungen und tiefe Verbindungen sind jetzt besonders begünstigt. Ab Donnerstag wird es turbulenter. Der rückläufige Merkur rückt Klarheit in Gesprächen und Entscheidungen in den Fokus – Masken könnten fallen. Gleichzeitig sorgen Mars und Uranus für Tempo, Gereiztheit und spontane Impulse. Vorsicht ist vor allem bei übereilten Aussagen und schnellen finanziellen Entscheidungen geboten. Zum Wochenende hin beruhigt sich die Lage wieder etwas. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!