Vorfall in Kalifornien
Bärenfamilie verfolgte Wintersportler auf Skipiste
Im Norden Kaliforniens ist es in einem Skiresort zu einer brenzligen Begegnung zwischen Bären und Wintersportlern gekommen: Die Tiere sprangen plötzlich auf die stark frequentierte Piste.
Bei den Bären handelte es sich laut Berichten in US-Medien um ein Muttertier und zwei Junge. Die drei Tiere sprangen im Skigebiet Northstar California plötzlich aus dem Gebüsch hervor und sorgten dabei für einen großen Schrecken bei Skifahrern und Snowboardern.
Menschen auf Skilift warnten von oben
Der Vorfall wurde von Menschen auf einem Skilift bemerkt und gefilmt: Diese warnten die Sportler mit lauten Rufen: „Hey, passt auf! Achtung, da sind Bären!“ Die Tiere liefen teilweise direkt auf Skifahrer und Snowboarder zu und versperrten ihnen so den Weg ins Tal.
„Zuerst dachten wir, es wären Menschen. Dann dachten wir, es wären große Hunde, dann wurde allen klar, dass es Bären waren, und alle fingen an zu rufen: ,Stopp!‘“, erzählte ein Augenzeuge, der das Treiben im Sessellift beobachtet hatte. Die drei Bären erreichten schließlich die andere Seite der tief verschneiten Piste, ohne mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Müll kann Tiere anlocken
Im Gebiet um den Lake Tahoe leben schätzungsweise mehr alsr 500 Schwarzbären – diese sind laut des kalifornischen Ministeriums für Fisch und Wildtiere sehr widerstandsfähige und anpassungsfähige Tiere. „Als opportunistische Allesfresser nutzen sie jede verfügbare Nahrungsquelle, einschließlich von Menschen bereitgestellter Nahrungsmittel wie Müll“, so die Behörde.
Die Tiere halten – wenn überhaupt – nur einen kurzen Winterschlaf. Die Behörde rät daher, sich das ganze Jahr der Gefahr durch Bären in diesem Gebiet bewusst zu sein. Ausflügler sollen daher keine Lebensmittel in Fahrzeugen aufbewahren, Fahrzeugtüren verriegeln, Müll in einem bärenfesten Behälter verstauen und Abstand zu halten, falls man einem Bären begegnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.