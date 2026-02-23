Bärenfamilie verfolgte Wintersportler auf Skipiste

„Zuerst dachten wir, es wären Menschen. Dann dachten wir, es wären große Hunde, dann wurde allen klar, dass es Bären waren, und alle fingen an zu rufen: ,Stopp!‘“, erzählte ein Augenzeuge, der das Treiben im Sessellift beobachtet hatte. Die drei Bären erreichten schließlich die andere Seite der tief verschneiten Piste, ohne mit Menschen in Kontakt zu kommen.